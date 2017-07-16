В кондитерской продукции магазинов Дона нашли кишечную палочку и плесень



В кондитерской продукции магазинов Дона нашли кишечную палочку и плесень. Некачественные товары поставлялись в Ростовскую область из разных городов России.



Результаты исследования департамента потребительского рынка показали, что в 7 из 11 закупленных образцах присутствуют микроорганизмы, в том числе бактерии группы кишечной палочки, дрожжи и плесень. В соответствии с требованиями были изготовлены только четыре отобранных образца продукции.



Проверку качества не прошли пирожные «Колечки оригинальные» компании «Хлебпром» Челябинска, бисквитные пирожные «Любовник» ООО «Татьяна» из Воронежа, кондитерская продукция торгового дома «Торты», «Профитроли ассорти» фирмы из республики Татарстан, продукция ростовской компании «Тандер», пирожное корзиночка «Фруктовое лукошко» магазинов «Магнит», кондитерские товары ООО «Метрополис», пирожные «Пьяная вишня» кубанской компании, эклеры с йогуртово-малиновым кремом ростовской пекарни «Тихий Дон», корзиночка с белковым кремом ростовской кондитерской «Итальянский квартал».



В департаменте потребительского рынка Ростовской области отметили, что покупатели имеют право потребовать у сотрудников магазина предоставить документы, подтверждающие качество и происхождение товара.

- По требованию потребителя представители магазина должны предоставить декларацию о соответствии продукции, - добавила директор департамента потребительского рынка области Ирина Теларова.



Данные о выявленной некачественной продукции переданы в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека тех регионов, где произведен товар с нарушениями. Также проинформированы предприятия, которые изготовили кондитерские изделия с нарушениями.