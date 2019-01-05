В конце недели в Ростове прогнозируют потепление и дождь



В конце недели в Ростове-на-Дону прогнозируют потепление и дождь. Об изменении погоды сообщили в ростовском Гидрометцентре.



В ближайшие два дня в донской столице все также ожидается мороз. В среду, 9 января, столбик термометра будет показывать -4 градуса. Синоптики обещают снег.



В четверг температура увеличится лишь до -2 градусов. При этом осадков 10 января не предвидится.



В пятницу в Ростове станет теплее, температура может достигнуть 3 градусов. Однако ростовчанам может испортить настроение дождь, а также сильный ветер до пяти метров в секунду.