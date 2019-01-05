Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В конце недели в Ростове прогнозируют потепление и дождь

В конце недели в Ростове прогнозируют потепление и дождь
В конце недели в Ростове-на-Дону прогнозируют потепление и дождь. Об изменении погоды сообщили в ростовском Гидрометцентре.

В ближайшие два дня в донской столице все также ожидается мороз. В среду, 9 января, столбик термометра будет показывать -4 градуса. Синоптики обещают снег.

В четверг температура увеличится лишь до -2 градусов. При этом осадков 10 января не предвидится.

В пятницу в Ростове станет теплее, температура может достигнуть 3 градусов. Однако ростовчанам может испортить настроение дождь, а также сильный ветер до пяти метров в секунду.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.