В конце недели на Дону ожидаются потепление и снегопад





В Ростовской области к концу недели ожидается потепление и снегопад.



По данным Гидрометцентра России, в четверг на территории области от -1 до -6 градусов. В отдельных районах небольшой снег. В Ростове снегопад прогнозируется в пятницу, 3 февраля. В этот день по информации синоптиков, может выпасть до 15 мм осадков. При этом температура воздуха будет около -2.



Но уже в субботу в донской столице снег с дождём, а воздух прогреется до +3. В Воскресенье также +3, однако снег сменится дождём.



Зима вернётся на Дон в начале следующей недели. Во вторник, 8 февраля, в Ростове ожидается до -5 и снег.



Осадки в виде снега и значительное похолодание прогнозируется на следующей неделе и в большинстве районов области.

