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В конце недели из-за легкоатлетического кросса перекроют несколько улиц Ростова

В конце недели из-за легкоатлетического кросса перекроют несколько улиц Ростова

В конце недели из-за легкоатлетического кросса перекроют несколько улиц Ростова. 39-й легкоатлетический пробег «Ростовское кольцо — 2017» пройдет 9 апреля в южной столице.

В этом году длина дистанции составит 38 км. Она будет разделена на пять этапов. Во время движения колонны участников автомобили не смогут проехать на следующих участках:

- Первый этап, 08.30 – 9.10: старт на Театральной площади – Б. Садовая –  проспект Ворошиловский  – площадь Гагарина – проспект Нагибина – Ленина – площадь Народного Ополчения.

- Второй этап, 09.40 — 10.20: Шеболдаева – Стадионная – Комсомольская площадь  – проспект Буденовский  – Береговая – Богатяновский спуск — Седова.

- Третий этап, 10.50 — 11.45: проспект Ворошиловский – у Левобережная – Чемордачка.

- Четвертый этап, 12.15 — 13.10: Аксайский мост – Открытая – проспект 40-летия Победы. 

- Пятый этап: 13.40 — 14.20: Сарьяна – 23-я Линия – площадь Свободы – Советская – финиш на Театральной площади.

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