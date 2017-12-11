Авторизация

Регистрация


  • USD 59.14
  • EUR 69.47
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В колонии Ростовской области пытались передать наркотики, алкоголь и 13 мобильных телефонов

В колонии Ростовской области пытались передать наркотики, алкоголь и 13 мобильных телефонов

В Ростовской области в колонии пытались отправить наркотики, алкоголь и 13 мобильных телефонов. Запрещенные предметы 11 и 12 декабря нашли в передачах заключенным.

Так, 40-летняя женщина передала лекарства в ростовскую колонию № 2. Она спрятала два пакетика наркотиков в тюбике с мазью. В отношении дончанки возбудили уголовное дело по статье «Незаконное приобретение, хранение, перевозка... наркотических веществ».

На следующий день, 12 декабря, мужчина в той же колонии пытался передать 1,5 грамма наркотиков также в тюбике с мазью.
В Константиновске в исправительную колонию № 5 неизвестный перебросил обмотанный скотчем сверток с семью мобильными телефонами и две пластиковые бутылки с алкоголем.

Подобное нарушение произошло в колонии-поселении № 8 в посёлке Садковском Веселовского района. В комнате ожидания для тех, кто прибыл на свидание, нашли сверток. Там лежали две сим-карты и шесть мобильных телефонов.

Как отметили в пресс-службе регионального ГУФСИН, сейчас проходят проверки по всем фактам обнаружения запрещенных предметов.

В колонии Ростовской области пытались передать наркотики, алкоголь и 13 мобильных телефонов

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.