В колонии Ростовской области пытались передать наркотики, алкоголь и 13 мобильных телефонов





В Ростовской области в колонии пытались отправить наркотики, алкоголь и 13 мобильных телефонов. Запрещенные предметы 11 и 12 декабря нашли в передачах заключенным.



Так, 40-летняя женщина передала лекарства в ростовскую колонию № 2. Она спрятала два пакетика наркотиков в тюбике с мазью. В отношении дончанки возбудили уголовное дело по статье «Незаконное приобретение, хранение, перевозка... наркотических веществ».



На следующий день, 12 декабря, мужчина в той же колонии пытался передать 1,5 грамма наркотиков также в тюбике с мазью.

В Константиновске в исправительную колонию № 5 неизвестный перебросил обмотанный скотчем сверток с семью мобильными телефонами и две пластиковые бутылки с алкоголем.



Подобное нарушение произошло в колонии-поселении № 8 в посёлке Садковском Веселовского района. В комнате ожидания для тех, кто прибыл на свидание, нашли сверток. Там лежали две сим-карты и шесть мобильных телефонов.



Как отметили в пресс-службе регионального ГУФСИН, сейчас проходят проверки по всем фактам обнаружения запрещенных предметов.



