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В Каменске приезжий зоопарк завалил жилой двор фекалиями животных

В Каменске приезжий зоопарк завалил жилой двор фекалиями животных
В Каменске-Шахтинском приезжий зоопарк завалил территорию вблизи жилых домов фекалиями животных.

Передвижной зоопарк появился в микрорайоне 60 лет Октября ещё осенью. Сначала работники утилизировали продукты жизнедеятельности животных в мусорные контейнеры, а весной на площадке между многоэтажек появились кучи навоза.
- Пустырь и без того превратили в свалку, а теперь ещё и это, - рассказал местный житель Александр Коваленко. – Уже сейчас зловонье распространяется по всему микрорайону, страшно представить, что будет, когда начнётся жара.

А неделю назад сюда же приехал цирк. Каменчане с ужасом думают, чем для них обернётся это соседство.

В Каменске приезжий зоопарк завалил жилой двор фекалиями животных

В Каменске приезжий зоопарк завалил жилой двор фекалиями животныхВ Каменске приезжий зоопарк завалил жилой двор фекалиями животныхВ Каменске приезжий зоопарк завалил жилой двор фекалиями животныхВ Каменске приезжий зоопарк завалил жилой двор фекалиями животных

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