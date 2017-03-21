В Каменске приезжий зоопарк завалил жилой двор фекалиями животных



В Каменске-Шахтинском приезжий зоопарк завалил территорию вблизи жилых домов фекалиями животных.



Передвижной зоопарк появился в микрорайоне 60 лет Октября ещё осенью. Сначала работники утилизировали продукты жизнедеятельности животных в мусорные контейнеры, а весной на площадке между многоэтажек появились кучи навоза.

- Пустырь и без того превратили в свалку, а теперь ещё и это, - рассказал местный житель Александр Коваленко. – Уже сейчас зловонье распространяется по всему микрорайону, страшно представить, что будет, когда начнётся жара.



А неделю назад сюда же приехал цирк. Каменчане с ужасом думают, чем для них обернётся это соседство.







