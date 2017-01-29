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В кафе Ростова мужчина выстрелил в голову одному из посетителей

В кафе Ростова мужчина выстрелил в голову одному из посетителей

В Ростов в кафе, расположенном в центре города, один из посетителей открыл стрельбу.

Стрельба произошла в заведении «Мечта», расположенном на улице Большая Садовая, 2 вечером 28 января.

По словам сотрудников кафе, между клиентами завязался конфликт. Во время разборки один из участников спора применил травматическое оружие. Пострадавшего посетителя госпитализировали в больницу.
- В настоящее время полицейские проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление личности и задержание преступника, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Сотрудники полиции опрашивают очевидцев происшествия, изучают записи с камер видеонаблюдения.

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