В кафе Ростова мужчина выстрелил в голову одному из посетителей





В Ростов в кафе, расположенном в центре города, один из посетителей открыл стрельбу.



Стрельба произошла в заведении «Мечта», расположенном на улице Большая Садовая, 2 вечером 28 января.



По словам сотрудников кафе, между клиентами завязался конфликт. Во время разборки один из участников спора применил травматическое оружие. Пострадавшего посетителя госпитализировали в больницу.

- В настоящее время полицейские проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление личности и задержание преступника, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.



Сотрудники полиции опрашивают очевидцев происшествия, изучают записи с камер видеонаблюдения.