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В Гуково объявлен режим повышенной готовности из-за прекращения водоснабжения

В Гуково объявлен режим повышенной готовности из-за прекращения водоснабжения
В Гуково объявили режим повышенной готовности из-за отключения водоснабжения. 27 сентября произошла авария на Гундорово-Гуковском водоводе. С этого момента подачу воды полностью прекратили.

В настоящее время в Гуково создали оперативную группу. Кроме того, введен режим повышенной готовности. В социальные учреждения поставляют воду. Для этого в город прибыло девять автоцистерн.

Для устранения аварии привлечены две бригады и 10 единиц техники. Всех жителей, которые нуждаются в воде, просят обращаться по номерам: 5-10-07 и 5-16-05.

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