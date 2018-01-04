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В ГУ МВД Ростовской области назначен новый начальник уголовного розыска

В ГУ МВД Ростовской области назначен новый начальник уголовного розыска

В донском управлении МВД Ростовской области назначен новый начальник уголовного розыска. Им стал Алексей Мостовой.

Назначение состоялось накануне Нового года, сообщает DonDay.ru. До этого Мостовой занимал в донском главке должность начальника отдела по борьбе с организованной преступностью. Отметим, что он уже работал в уголовном розыске при генерале Алексее Лапине. До 2013 года Мостовой был руководителем отдела по борьбе с организованной преступностью УУР ГУ МВД по Ростовской области. После того как донской главк возглавил генерал Ларионов, Мостовой перевелся в Санкт-Петербург, где продолжал работать в органах внутренних дел.

В Ростов Алексей Мостовой вернулся через три месяца после назначения на должность руководителя регионального управления МВД генерала Олега Агаркова. В июне 2017 года он был назначен начальником отдела по борьбе с организованной преступностью, а в конце декабря возглавил уголовный розыск, сменив на этом посту Василия Пузанова.

Пузанов, в свою очередь, из органов внутренних дел не уволен. По некоторым данным, он назначен на должность заместителя начальника одного из подразделений донской ГИБДД.

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