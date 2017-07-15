В Германии задержали водителя, сбившего насмерть в Москве молодого новочеркасца



Александр Ломов



В городе Мюнхене задержали Александра Ломова, управлявшего «Мерседесом», сбившим насмерть в Москве уроженца Новочеркасска. Об этом в понедельник, 17 июля, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

- Водитель иномарки, который в декабре 2016 года скрылся с места смертельного ДТП, задержан правоохранительными органами в Мюнхене, - сообщила Волк.





Юрий Карпов



Напомним, 13 декабря 2016 года в Москве водитель «Мерседеса», двигаясь по улице Бауманской, вылетел на тротуар и сбил 27-летнего Юрия Карпова. Водитель иномарки сначала вышел из машины, подошел к погибшему, но вскоре скрылся с места происшествия, несмотря на то, что его пытались задержать очевидцы ДТП. Позже стало известно, что владельцем иномарки является некий Карен Губасарян. На допросе мужчина заявил, что не знает человека, который управлял его машиной в момент аварии.





Карен Губасарян



По факту аварии было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». В федеральный розыск были объявлены Карен Губасарян, владелец автомобиля, и Александр Ломов, водитель, совершивший наезд на молодого человека.

Позже в отношении Ломова было вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого, и он объявлен в международный розыск. В январе 2017 года его заочно заключили под стражу.



Юрий Карпов учился в аспирантуре Государственного университета управления и готовился защитить кандидатскую степень в области экономики, работал старшим инженером в институте энергопроектов. Молодой человек был активным фанатом футбольного клуба «Ростсельмаш».