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В федеральном списке коррупционеров оказались 8 официальных лиц донского региона

В федеральном списке коррупционеров оказались 8 официальных лиц донского региона
В официальном реестре лиц, уволенных в связи с утратой доверия, оказались восемь из Ростовской области. Всего документ насчитывает 325 фамилий.

Одним из самых известных стал экс-замглавы администрации Ростова Владимир Сакеллариус. Он отвечал за сферу ЖКХ. Владимир Сакеллариус был уволен из администрации Ростова по требованию городской прокуратуры.

Не менее известная персона - бывшая заместитель главы администрации города Зверево Альбина Порошина. В конце прошлого года ее задержали по подозрению в получении взятки в размере два миллиона рублей. В документе числится имя Сергея Беляева, бывшего заместителя главы администрации Донецка по ЖКЖ, транспорту и связи. Его обвиняют в вымогательстве взятки в особо крупном размере.

Кроме чиновников, в реестр вошла Елена Рехина. Ранее она занимала пост судебного пристава регионального УФССП. Затем следуют Алексей Агарков, экс-заместитель командира технической роты батальона аэродромно-технического обеспечения, Эдуард Набокин, ведущий специалист министерства экологии и природных ресурсов. Он был уволен из-за конфликта интересов. В списке присутствует старший оперуполномоченный СИЗО № 1 ГУФСИН Бадрудин Ичакаев, который предоставил ложные данные о своих доходах. К слову, по той же причине уволили инспектора Цимлянского отдела Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства Александра Малиеева.

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