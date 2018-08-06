В донской столице в субботу ограничат движение из-за матча на «Ростов Арене»



В Ростове из-за футбольного матча в субботу, 11 августа, ограничат движение транспорта.



С 18:00 до часа ночи закроют сквозное движение по пешеходно-транспортным проездам с западной и восточной стороны стадиона и по съезду с Южного подъезда (продолжение Ворошиловского моста) на Магистральную улицу от Южного подъезда до улицы Левобережной (съезд к улице Пойменной, 1).



С 23:00 до часа ночи ограничение будет введено на Левобережной от кольцевого пересечения с Магистральной улицей от Южного подъезда проспекта Ворошиловского до съезда с моста. Также в это время нельзя будет проехать по Магистральной улице от Южного подъезда до Левобережной.



Аналогичные ограничения в это же время будут действовать и 19 августа.



Напомним, 11 августа состоится матч ФК «Ростов» - «Крылья Советов». Игра начнётся в 21:30.