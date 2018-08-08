В донской столице в ближайшие дни ожидается сухая и ветреная погода



Ветреная и сухая погода ожидается в Ростове в ближайшие дни. Об этом сообщили в городском Управлении по делам ГО и ЧС.



Так, 11 августа в столице Дона поднимется сильный ветер. Его порывы будут достигать 18 метров в секунду. Помимо этого, с 12 по 14 августа в мегаполисе введут 4-й класс пожароопасности.



- Стоит убрать вещи с балконов, а при скачках напряжения необходимо выключить электроприборы, - отметили в ведомстве. - Не рекомендуется парковать машины и оставлять детские коляски под деревьями и конструкциями. Запрещается разводить костры, сжигать мусор или бросать непотушенные сигареты на землю.