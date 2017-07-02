В донской столице в ближайшие часы ожидаются ливень, гроза и град



В донской столице в ближайшие часы ожидаются ливень, гроза и град. Так, по информации ростовского гидрометцентра, с вечера 4 июля по 5 июля прогнозируется комплекс неблагоприятный метеорологических явлений. На Ростов обрушатся обильные осадки и ураганный ветер до 25 метров в секунду. Из-за непогоды высота волн в Таганрогском заливе может достигнуть 1,2 метра.



Между тем, в Сальском, Песчанокопском, Зерноградском и Целинском районах прогнозируется аномальная жара. Столбик термометра поднимется до +40 градусов.