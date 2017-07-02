Авторизация

Регистрация
  • USD 58.97
  • EUR 67.20
Новости

Общество

0

В донской столице в ближайшие часы ожидаются ливень, гроза и град

В донской столице в ближайшие часы ожидаются ливень, гроза и град
В донской столице в ближайшие часы ожидаются ливень, гроза и град. Так, по информации ростовского гидрометцентра, с вечера 4 июля по 5 июля прогнозируется комплекс неблагоприятный метеорологических явлений. На Ростов обрушатся обильные осадки и ураганный ветер до 25 метров в секунду. Из-за непогоды высота волн в Таганрогском заливе может достигнуть 1,2 метра.

Между тем, в Сальском, Песчанокопском, Зерноградском и Целинском районах прогнозируется аномальная жара. Столбик термометра поднимется до +40 градусов.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.