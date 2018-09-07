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В донской столице установили памятник Петру I

В донской столице установили памятник Петру I
В донской столице 11 сентября установили памятник Петру I. Монумент расположен на Богатяновском спуске. Сооружение состоит из двух бронзовых скульптур - российского правителя и донского казака, который стоит на коленях и подает императору сосуд с водой. Перед памятником установлен небольшой фонтан. Автором сооружения стал ростовский скульптор Сергей Олешня.

Как сообщает DonDay.ru, памятник понравился не всем. Всевеликое войско Донское отрицает историческую подлинность монумента. По словам сообщества, сюжет архитектурных форм – сказочный.

- Новое сооружение может быть расценено как оскорбление памяти невинно убитых казаков, которые погибли во время карательной операции русских войск, - рассказал редактор популярного казачьего сообщества. - В истории Донского края это, без сомнения, черная страница.

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