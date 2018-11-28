В донской столице с 1 декабря возобновят три троллейбусных маршрута
В столице Дона с 1 декабря возобновят работу трех троллейбусных маршрутов. На улицах города снова появятся троллейбусы №№ 8, 9 и 12. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Схема движения троллейбусов будет выглядеть так:
Маршрут № 8: Центральный рынок — ГПЗ-10 — Центральный рынок (по проспекту Коммунистическому). Троллейбус № 12: Центральный рынок - ГПЗ-10 через Портовую. «Девятый» будет ходить по маршруту: Главный ж/д вокзал — Красноармейская — Театральный — Шолохова — поселок Пилотов — проспект Шолохова — Театральный — улица Красноармейская — Главный ж/д вокзал.