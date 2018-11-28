В Донской столице разыскивают пропавшего без вести мужчину



В Ростове уже месяц ищут пропавшего Даниила Полякова. Он перестал выходить на связь 31 октября.



Как сообщает УМВД по Ростовской области, мужчина был в гостях у своей сестра. Затем он вышел из её дома и больше не возвращался. На звонки дончанин не отвечает. В его поисках участвуют сотрудники полиции и волонтёры.



Рост Даниила 175 сантиметров. У него худощавое телосложение и смуглое лицо. Глаза серые, волосы русые, коротко стриженые.



Одет был в чёрные джинсы, чёрную куртку и тёмные ботинки.



Всех, кто что-либо знает о мостонахождении Даниила Полякова, просят сообщить по телефонам: 8 (863) 249-47-02, 8 (800) 700-54-52 или 02.