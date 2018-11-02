В донской столице продлили маршрут автобуса № 29 до площади Карла Маркса
В донской столице продлили маршрут автобуса № 29 до площади Карла Маркса. Об этом сообщает сайт «Ростовский городской транспорт».
Автобусы № 29 станут курсировать по обновленной схеме движения: Институт сервиса – улица Орбитальная – улица Обсерваторная – улица 1–я Героическая – Ближние сады – улица 1–я Героическая – улица Обсерваторная – улица Орбитальная – проспект Космонавтов – проспект Королева – улица Армянская – улица Штахановского – переулок Сальский – улица Киргизская – улица Троллейбусная – улица Менжинского – Сельмаш – проспект Сельмаш — Пригородный («старый») автовокзал — проспект Шолохова — улица 20-я Линия — площадь Карла Маркса.
Отметим, по маршруту № 29 следуют восемь автобусов в будние дни и шесть — в выходные.