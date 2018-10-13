В донской столице открылся Всероссийский слет студенческих отрядов





Церемония открытия Всероссийского слета студенческих отрядов, посвященного завершению 59-го трудового семестра, прошла вечером 13 октября во Дворце спорта. Мероприятие посетил губернатор донского региона Василий Голубев. Он поприветствовал участников, а также объявил об официальном открытии слета.

- Студенческие отряды – это школа жизни. Она дает неоценимый опыт работы в команде, - рассказал Василий Голубев. - В Ростовскую область прибыли лучшие из студентов. Они доказали свое право участвовать в слете отличными результатами в труде, спорте и творчестве.



В донской регион приехали 2 700 бойцов студотрядов из 74 субъектов России. На территории страны они участвуют в различных социальных проектах, а также в строительстве самых значимых производственных и инфраструктурных объектов.



Мероприятие в донской столице прошло с 13 по 15 октября. Перед церемонией открытия бойцы студотрядов высадили сад Победы на территории строящегося народного музейного комплекса «Самбекские высоты». Участники слета приняли участие в творческом фестивале, интеллектуальной игре, научно-практической конференции, круглых столах, мастер-классах и различных конкурсах.



Право провести всероссийский слет в 2018 году донская столица выиграла у Санкт-Петербурга. Организаторы мероприятия выбрали Ростов из-за того, что в городе развита инфраструктура, в донской столице находится один из лучших штабов студенческих отрядов в России. Кроме того, с 2017 года в Ростовской области лучшим студотрядам вручают переходящее Знамя губернатора.



Отметим, в 2008 году студотрядовское движение начало снова развиваться. Десять лет назад в донском регионе количество бойцов студенческих отрядов увеличилось до 5,5 тысячи человек, а число отрядов – до 90. В Ростовской области при активном участии студентов введены в эксплуатацию объекты общероссийского значения: третий и четвертый энергоблоки Ростовской АЭС, аэропортовый комплекс Платов и стадион «Ростов Арена». Напомним, члены студотрядов также помогали организаторам во время проведения матчей чемпионата мира по футболу-2018.