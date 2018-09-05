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В донской столице ограничат движение из-за матча Россия - Чехия

В донской столице ограничат движение из-за матча Россия - Чехия
В донской столице 10 сентября ограничат движение из-за матча Россия - Чехия. Встреча пройдет на «Ростов Арене» и начнется в 19:00. С 16:30 до 23:00 движение автомобилей ограничат на дороге западного пешеходно-транспортного проезда стадиона и на съезде с южной стороны Ворошиловского моста на улицу Магистральную от Южного подъезда до улицы Левобережной.

Также с 21:00 до 23:00 закроют проезд для транспортных средств по автодороге улицы Магистральной от Южного подъезда до улицы Левобережной. Добраться до стадиона «Ростов Арена» зрители смогут пешком, на личных автомобилях, городских маршрутах или такси.

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