В донской столице ограничат движение из-за матча Россия - Чехия



В донской столице 10 сентября ограничат движение из-за матча Россия - Чехия. Встреча пройдет на «Ростов Арене» и начнется в 19:00. С 16:30 до 23:00 движение автомобилей ограничат на дороге западного пешеходно-транспортного проезда стадиона и на съезде с южной стороны Ворошиловского моста на улицу Магистральную от Южного подъезда до улицы Левобережной.



Также с 21:00 до 23:00 закроют проезд для транспортных средств по автодороге улицы Магистральной от Южного подъезда до улицы Левобережной. Добраться до стадиона «Ростов Арена» зрители смогут пешком, на личных автомобилях, городских маршрутах или такси.