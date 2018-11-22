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В донской столице начали установку главной городской ёлки

В донской столице начали установку главной городской ёлки
В Ростове началась установка главной городской ёлки. Перед входом в парк им. М. Горького уже установили каркас будущей новогодней красавицы. Ее высота составит 20 метров.

Затем конструкция «обрастёт» искусственными елями. Когда дерево будет собрано, его украсят более чем 100 игрушками и гирляндами. На площади установили ярмарочные домики, а в парке металлические конструкции в форме ёлок.

Напомним, что власти Ростова выделили на установку городской ёлки и украшение парка Горького к Новому году 750 тыс. руб. Всего на украшение города в этом году потратят 9,7 млн руб.

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