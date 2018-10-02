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В донской столице на улице Таганрогской начали установку истребителя Су-27

В донской столице на улице Таганрогской начали установку истребителя Су-27
В донской столице на улице Таганрогской начали установку истребителя Су-27. Монтаж монумента приурочен к 75-летию 4-й Краснознаменной армии ВВС и ПВО.
Постамент боевого самолета установят в Октябрьском районе на разделительной полосе в районе здания № 171 на улице Таганрогской.
Рабочие уже начали монтаж площадки, на которой будет располагаться истребитель. На территории постамента посадили деревья и кусты - липы, клён, боярышник и форзиции. Также там уже установлены скамейки и урны. Кроме того, рабочие оборудуют прожекторы и светильники для подсветки Су-27 в темное время суток.

- Мы планируем сделать дорожки из тротуарной плитки и разместить пешеходные переходы по обеим сторонам разделительной полосы для удобного подхода к постаменту, - рассказал DonDay.ru рабочий Михаил Б.

Все необходимые работы рассчитывают выполнить до 25 октября.

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