Авторизация

Регистрация


  • USD 61.41
  • EUR 72.01
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В донской столице на освещение улиц выделили почти 400 миллионов рублей

В донской столице на освещение улиц выделили почти 400 миллионов рублей
В Ростове на освещение улиц выделили почти 400 миллионов рублей. МКУ «Управление капитального строительства» через сайт госзакупок ищет подрядчика, который займется всеми работами.

В техзадании указано, что железобетонные опоры со светодиодными и натриевыми лампами установят вдоль проезжих частей. Прописано, что фонари появятся во всех частях города. Всего в списке числятся 50 участков, на которых будут проводиться работы.

Новые железобетонные опоры появятся на участках от пер. Машиностроительный от ул. Пескова до пр. Стачки; ул. Малиновского от дома № 164 до дома № 228, ул. Доватора от дома № 146 «Ж» до дома № 164 «Б»; ул. Нансена от дома № 113 до ул. Шеболдаева; пер. Нахичеванский от ул. Пушкинской до М. Горького.
Всего планируется установить порядка тысячи фонарей.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.