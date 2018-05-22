В донской столице на освещение улиц выделили почти 400 миллионов рублей



В Ростове на освещение улиц выделили почти 400 миллионов рублей. МКУ «Управление капитального строительства» через сайт госзакупок ищет подрядчика, который займется всеми работами.



В техзадании указано, что железобетонные опоры со светодиодными и натриевыми лампами установят вдоль проезжих частей. Прописано, что фонари появятся во всех частях города. Всего в списке числятся 50 участков, на которых будут проводиться работы.



Новые железобетонные опоры появятся на участках от пер. Машиностроительный от ул. Пескова до пр. Стачки; ул. Малиновского от дома № 164 до дома № 228, ул. Доватора от дома № 146 «Ж» до дома № 164 «Б»; ул. Нансена от дома № 113 до ул. Шеболдаева; пер. Нахичеванский от ул. Пушкинской до М. Горького.

Всего планируется установить порядка тысячи фонарей.