В донской столице лучшим предпринимателям вручили премию «Бизнес Дона»



В Ростове-на-Дону победителям конкурса «Бизнес Дона» вручили премии. Торжественная церемония награждения лучших предпринимателей Ростовской области состоялась 17 октября в Ростовском академическом театре драмы имени Максима Горького.



В конкурсе принимали участие более полутора сотен представителей промышленного производства, сельского хозяйства, строительства, торговли и услуг. Всего было выбрано 15 лучших.



Первое место в номинации «Лучший субъект малого и среднего предпринимательства в сфере услуг» заняла шахтинская компания «Монитор Ш». «Лучшим субъектом малого и среднего предпринимательства в сфере агробизнеса» стал индивидуальный предприниматель из Зимовниковского района Владимир Сподарев. Волгодонская компания «Квадро-М+» выиграла в номинации «Лучший субъект малого и среднего предпринимательства в производственной сфере».



«Лучшим субъектом малого и среднего предпринимательства в сфере торговли» названа компания из Таганрога «Торговый дом «ПОЛИМЕРПРОМ». Ростовское ООО «Дабл Ап» стало первым в номинации «Лучший субъект малого и среднего предпринимательства в инновационной сфере».







Губернатор Ростовской области Василий Голубев вручил лауреатам конкурса дипломы и памятные статуэтки. Глава донского региона поблагодарил бизнесменов за плодотворную работу над развитием экономики региона и пожелал им не останавливаться на достигнутых результатах.



- Нашему бизнесу обеспечен полный комплекс мер господдержки, включая информационно-консультационный, финансовый, образовательный, имущественный. Опыт работы регионального портала малых закупок включен в «Белую книгу закупок» как одна из лучших региональных практик по управлению госзакупками, - отметил глава региона. - В рамках этого конкурса предприниматели представляют не только результаты своей деятельности, но и показывают свой вклад в создание комфортной жизни в регионе. Предприниматели способствуют насыщению спроса, улучшению социального климата и в конечном итоге положительно влияют на все сферы общественной жизни региона.



Конкурс «Бизнес Дона» проводится правительством Ростовской области ежегодно с 2007 года. За это время он зарекомендовал себя не только как главная бизнес-премия, но и как одно из основных мест для встречи регионального бизнес-сообщества и органов власти.



Губернатор напомнил, что по стране Донской край занимает лидирующие позиции по числу субъектов малого и среднего предпринимательства. В частности, по обороту выпускаемой на Дону продукции область шестая в России. Всего в сфере предпринимательства трудятся более полумиллиона жителей области, что составляет почти 30% занятого населения.