В донской столице ищут 14-летнюю девочку



В донской столице ищут 14-летнюю девочку. О местонахождении Виктории Тринклер ничего не известно более двух дней. Школьница ушла из дома в Ворошиловском районе 25 декабря и перестала выходить на связь с близкими.



По информации пресс-службы ГУ МВД по Ростовской области, пропавшая худощавого телосложения, на вид ей - 14-15 лет, рост - 165 сантиметров, волосы темные, выбрит правый висок. В тот день на девочке была куртка, черные джинсы, кроссовки и белый джемпер.



Все, кто видел школьницу, могут позвонить по телефонам: 8-938-136-06-05, 8 (863) 249-43-20, 249-43-40, 235-02-02.