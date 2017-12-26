Авторизация

Регистрация


  • USD 57.45
  • EUR 68.23
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В донской столице ищут 14-летнюю девочку

В донской столице ищут 14-летнюю девочку
В донской столице ищут 14-летнюю девочку. О местонахождении Виктории Тринклер ничего не известно более двух дней. Школьница ушла из дома в Ворошиловском районе 25 декабря и перестала выходить на связь с близкими.

По информации пресс-службы ГУ МВД по Ростовской области, пропавшая худощавого телосложения, на вид ей - 14-15 лет, рост - 165 сантиметров, волосы темные, выбрит правый висок. В тот день на девочке была куртка, черные джинсы, кроссовки и белый джемпер.

Все, кто видел школьницу, могут позвонить по телефонам: 8-938-136-06-05, 8 (863) 249-43-20, 249-43-40, 235-02-02.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.