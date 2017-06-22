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В донской столице дорогу размыло дождевой водой

В донской столице дорогу размыло дождевой водой
В донской столице дорогу размыло дождевой водой. Инцидент произошел днем 24 июня в Синявском переулке.

«Очередной раз размыло дорогу. Каждый раз администрация просто засыпает яму. И каждый более-менее сильный дождь яма появляется снова. Все бы ничего, но периодически туда кто-то сваливается. Прошлый раз упал грузовик, сегодня - легковушка», - подытожил Тимур Саитбаталов.

Стоит отметить, что после обильных осадков дороги в Ростове смывает вместе с дождем. Не так давно асфальт сошел в переулке Семашко и на Богатяновском спуске.

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