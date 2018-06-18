В донском регионе разыскивают 18-летнюю девушку



В донском регионе ищут 18-летнюю Анастасию Лазуренко. 13 июня девушка ушла из дома в городе Гуково и не вернулась обратно. О ее местонахождении ничего не известно более недели.



По данным поискового отряда «Лиза Алерт Юг», рост гуковчанки - 150 сантиметров, глаза голубые, волосы светло-русые. В тот день на девушке было платье в полоску и красные пляжные сланцы.



Все, кто видел юную дончанку, могут сообщить о ее местонахождении по номерам: 8-800-700-54-52 или 02.