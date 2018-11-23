В донском регионе на 300 рублей увеличат пособие на погребение



В Ростовской области пособие на погребение теперь составит 7 297 рублей. Проект «О предоставлении материальной и иной помощи для погребения умерших за счёт средств областного бюджета» губернатор предложил 26 ноября.



Размер пособия увеличится на 4,3% в соответствии с инфляцией. Он поднимется с 6 996 до 7 297 рублей. Эти деньги предназначены для оплаты услуг ритуальных служб на случай, если у усопшего нет родственников или законных представителей. В сумму входит оформление всех документов, одежда для умершего, покупка гроба и установка регистрационной таблички, транспортировка тела на кладбище и само погребение.



В случае, если у умершего есть родственник, супруг или представитель, взявшийся организовать погребение, то сумма направляется ему.



Однако, если ознакомиться с ценами на ритуальные услуги, то появляется вопрос: возможно ли на эту сумму провести похороны? Службы предлагают комплекс услуг по погребению. Так, тариф «Специальный» стоит 7 746 рублей, что уже превышает размер пособия. За эти деньги вам предоставят гроб, могилу, пластиковую табличку и одноместный катафалк. Тариф «Эконом» стоит в два раза дороже за счёт деревянного креста. При этом подготовка тела не подразумевается.