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В донском регионе ищут без вести пропавшего 48-летнего мужчину

В донском регионе ищут без вести пропавшего 48-летнего мужчину
В Ростовской области разыскивают без вести пропавшего 48-летнего Дмитрия Велиева. Мужчина ушел из дома в хуторе Веселый 17 марта и не вернулся обратно. О его местонахождении ничего не известно.

По информации пресс-службы ГУ МВД по Ростовской области, на вид пропавшему - 50 лет, рост - 175-180 сантиметров, волосы короткие. В день исчезновения Дмитрий был одет в черные брюки, калоши и куртку с капюшоном.

Всех, кто видел разыскиваемого, могут позвонить по номерам: 8 (86371) 9-18-58, 8-918-564-24-26 или 02.

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