В доме в центре Ростова жильцам на голову льются канализационные воды



Дом на пересечении Газетного переулка и улицы Серафимовича уже больше десяти лет находится в аварийном состоянии. Официально его признали таковым только в 2014 году. При этом людей на расселяют в новые квартиры.



- В прошлом году мы за свои деньги подключали горячую воду, - говорит одна из жительниц. - Средств отдали немерено. При этом нам не поменяли ни одной трубы. Я взяла слесаря за шиворот, пошла с ним и купила трубы и стояк.



Женщины стоят в валенках, на них надето много одежды, потому что сейчас в их комнатах температура не намного выше, чем на улице.



В градозащитной организации «Мой фасад» сказали, что властям проще ждать, пока дом начнёт окончательно разваливаться. Тогда они снесут здание и на его месте построят какую-нибудь гостиницу.



Четырёхэтажный дом является памятником культуры и историческим достоянием. Фасад его действительно красивый и навевает ощущение старины. Внутри же всё не так радужно. По стенам дома идут трещины. Зимой в квартирах холодные батареи. В подвале уровень канализационных вод — в человеческий рост. В этом «озере» плавают крысы. Вода точит фундамент, из-за чего с каждым днём возрастает вероятность обрушения.





- Ежедневно перед сном во время молитвы я прошу Бога сберечь наш дом от разрушения, - говорит женщина, вздыхая.



Когда жильцы начинают бунтовать, министерство ЖКХ латает им канализацию, но делает это так «качественно», что через какое-то время трубы снова прорывает. Такая история продолжается уже больше десяти лет.



В другой части дома неизвестные срезали все батареи. Из обрубков труб потекли потоки воды, затапливая этажи. По ступеням и с потолка лились настоящие водопады. Благо, в этих помещениях сейчас никто не живет.





Благодаря «Моему фасаду» власти города наконец обратили внимание на проблему дома. Представители госдепартамента своими глазами увидели, в каком состоянии находится здание. Теперь у жильцов появилась небольшая надежда на изменения в лучшую сторону.