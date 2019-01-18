В домах активистов «Открытой России» в Ростове прошли обыски



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У активистов движения «Открытая Россия» в Ростове прошли обыски. По информации пресс-службы организации, оперативные мероприятия связаны с возбуждением уголовного дела в отношении члена федсовета движения ростовчанки Анастасии Шевченко.



Дело возбуждено по статье «Осуществление деятельности организации, признанной на территории России нежелательной». Девушку вызвали на допрос в Следственный комитет.

- Помимо Шевченко, следователи провели обыски у члена федсовета Эльзы Нисанбековой в Казани, координатора ростовского отделения Елены Меньшениной и активистов Антона Приходько, Ольги Зениной и Ирины Зениной, - рассказали в пресс-службе «Открытой России». - Предварительно известно, что они привлечены в качестве свидетелей.



Совет движения в своем заявлении высказал, что считает дело против Шевченко сфабрикованным, а преследование активистов организации – политически мотивированным.

«Открытая Россия» - российское общественное движение, созданное гражданами России, состоящее из граждан России и финансируемое гражданами России, - говорится в заявлении.



Представители движения также отмечают, что организация не имеет регистрации ни в российской, ни в какой-либо другой юрисдикции, а также не относится к филиалам какого-либо иностранного юрлица.