В дни матчей ЧМ в Ростове запретят движение и стоянку грузовиков
В Ростове в дни проведения матчей ЧМ будут запрещены движение, остановка и стоянка большегрузов.
Фуры не смогут передвигаться по городу 17, 20, 23 июня и 2 июля с 6 часов утра до 3 часов ночи следующего дня. Ограничение коснётся следующих улиц:
- Орской, на участке от Алябьева до Вятской;
– Вятской, от Орской до Штахановского;
– Штахановского, от Вятской до Армянкой;
– Армянской, от Штахановского до Беляева;
– проспекта Королева, от Беляева до проспекта Космонавтов;
– проспекта Космонавтов, от Королева до Евдокимова;
– Плиева и переулка Ольховского, от Евдокимова до Нариманова;
– Фурмановской, от Плиева до Раздорской;
– Нариманова, от Ольховского до Погодина;
– Погодина, от Нариманова до Цезаря Куникова;
– Цезаря Куникова, от Погодина до Шеболдаева;
– Шеболдаева, от Цезаря Куникова до Стадионной;
– Ларина, от площади Народного Ополчения до проспекта Михаила Нагибина;
– Михаила Нагибина, от Нариманова до Текучева;
– Стадионной, от Шеболдаева до площади Комсомольской;
– проспекта Буденновского, от площади Комсомольской до Береговой;
– проспекта Ворошиловского, от Текучева до Ворошиловского моста;
– Текучева, от переулка Приволжского до 1-й Конной Армии;
– 1-й Конной Армии, от Текучева до площади Комбайностроителей;
– проспекта Сельмаш, от площади Комбайностроителей до площади Октябрьской;
– проспекта Шолохова, от Малого Зеленого кольца (объездная дорога (Днепропетровская - рынок «Алмаз») до проспекта Театрального;
– проспекта Театрального, от Текучева до Красноармейской;
– Красноармейской, от проспекта Театрального до Привокзальной площади;
– 14-й Линии, от проспекта Шолохова до Ченцова;
– Ченцова, от 14-й Линии до Максима Горького;
– Максима Горького, от Ченцова до Буденновского;
– Варфоломеева, от Чехова до переулка Приволжского;
– северной стороны Пушкинской, от переулка Доломановского до Ворошиловского;
– южной стороны Пушкинской, от переулка Семашко до Буденновского;
– Большой Садовой, от Ворошиловского до Привокзальной площади;
– Серафимовича и Темерницкой, от проспекта Ворошиловского до Буденновского;
– Седова, от Ворошиловского до Богатяновского спуска;
– Береговой, от Богатяновского спуска до Сиверса;
– Чехова, от Текучева до Варфоломеева;
– переулка Халтуринского, от Текучева до Красноармейской;
– переулка Доломановского, от Текучева до Пушкинской;
– переулка Гвардейского, от Текучева до Гвардейской площади;
– переулка Приволжского, от Текучева до Сиверса;
– Сиверса, от Приволжского до Депутатской;
– Депутатской, от Сиверса до Гусева;
– площади Восстания;
– Гусева, от Депутатской до Рыбного;
– Ставского, от Гусева до Профсоюзной;
– переулка Рыбного, от Гусева до Профсоюзной;
– Профсоюзной, от Ставского до Балакирева;
– Балакирева, от Профсоюзной до 2-й Баррикадной;
– МОПРа, от 2-й Баррикадной до проспекта Стачки;
– Тренева, от 2-й Баррикадной до проспекта Стачки;
– 2-й Баррикадной, от МОПРа до площади Круглой;
– Верещагина, от Профсоюзной до площади Круглой;
– Спартаковской, от площади Круглой до проспекта Стачки;
– проспекта Стачки, от МОПРа до площади 5-го Донского корпуса;
– Привокзальной площади;
- проспекта Сиверса, от Красноармейской до Береговой;
– по мосту Сиверса (Темерницкий мост);
– Пойменной, на продолжении мостового перехода через Дон в створе проспекта Сиверса (Темерницкий мост) – Южный подъезд к Ростову;
– Ворошиловского моста;
– Южного подъезда к Ростову-на-Дону;
– Магистральной улицы общегородского значения, от Южного подъезда до Левобережной;
– Левобережной, от Магистральной улицы общегородского значения от Южного подъезда до Чемордачки;
– Чемордачки, от Левобережной до участка Левобережной в Аксайском районе.