В дни матчей ЧМ в Ростове запретят движение и стоянку грузовиков



В Ростове в дни проведения матчей ЧМ будут запрещены движение, остановка и стоянка большегрузов.



Фуры не смогут передвигаться по городу 17, 20, 23 июня и 2 июля с 6 часов утра до 3 часов ночи следующего дня. Ограничение коснётся следующих улиц:

- Орской, на участке от Алябьева до Вятской;

– Вятской, от Орской до Штахановского;

– Штахановского, от Вятской до Армянкой;

– Армянской, от Штахановского до Беляева;

– проспекта Королева, от Беляева до проспекта Космонавтов;

– проспекта Космонавтов, от Королева до Евдокимова;

– Плиева и переулка Ольховского, от Евдокимова до Нариманова;

– Фурмановской, от Плиева до Раздорской;

– Нариманова, от Ольховского до Погодина;

– Погодина, от Нариманова до Цезаря Куникова;

– Цезаря Куникова, от Погодина до Шеболдаева;

– Шеболдаева, от Цезаря Куникова до Стадионной;

– Ларина, от площади Народного Ополчения до проспекта Михаила Нагибина;

– Михаила Нагибина, от Нариманова до Текучева;

– Стадионной, от Шеболдаева до площади Комсомольской;

– проспекта Буденновского, от площади Комсомольской до Береговой;

– проспекта Ворошиловского, от Текучева до Ворошиловского моста;

– Текучева, от переулка Приволжского до 1-й Конной Армии;

– 1-й Конной Армии, от Текучева до площади Комбайностроителей;

– проспекта Сельмаш, от площади Комбайностроителей до площади Октябрьской;

– проспекта Шолохова, от Малого Зеленого кольца (объездная дорога (Днепропетровская - рынок «Алмаз») до проспекта Театрального;

– проспекта Театрального, от Текучева до Красноармейской;

– Красноармейской, от проспекта Театрального до Привокзальной площади;

– 14-й Линии, от проспекта Шолохова до Ченцова;

– Ченцова, от 14-й Линии до Максима Горького;

– Максима Горького, от Ченцова до Буденновского;

– Варфоломеева, от Чехова до переулка Приволжского;

– северной стороны Пушкинской, от переулка Доломановского до Ворошиловского;

– южной стороны Пушкинской, от переулка Семашко до Буденновского;

– Большой Садовой, от Ворошиловского до Привокзальной площади;

– Серафимовича и Темерницкой, от проспекта Ворошиловского до Буденновского;

– Седова, от Ворошиловского до Богатяновского спуска;

– Береговой, от Богатяновского спуска до Сиверса;

– Чехова, от Текучева до Варфоломеева;

– переулка Халтуринского, от Текучева до Красноармейской;

– переулка Доломановского, от Текучева до Пушкинской;

– переулка Гвардейского, от Текучева до Гвардейской площади;

– переулка Приволжского, от Текучева до Сиверса;

– Сиверса, от Приволжского до Депутатской;

– Депутатской, от Сиверса до Гусева;

– площади Восстания;

– Гусева, от Депутатской до Рыбного;

– Ставского, от Гусева до Профсоюзной;

– переулка Рыбного, от Гусева до Профсоюзной;

– Профсоюзной, от Ставского до Балакирева;

– Балакирева, от Профсоюзной до 2-й Баррикадной;

– МОПРа, от 2-й Баррикадной до проспекта Стачки;

– Тренева, от 2-й Баррикадной до проспекта Стачки;

– 2-й Баррикадной, от МОПРа до площади Круглой;

– Верещагина, от Профсоюзной до площади Круглой;

– Спартаковской, от площади Круглой до проспекта Стачки;

– проспекта Стачки, от МОПРа до площади 5-го Донского корпуса;

– Привокзальной площади;

- проспекта Сиверса, от Красноармейской до Береговой;

– по мосту Сиверса (Темерницкий мост);

– Пойменной, на продолжении мостового перехода через Дон в створе проспекта Сиверса (Темерницкий мост) – Южный подъезд к Ростову;

– Ворошиловского моста;

– Южного подъезда к Ростову-на-Дону;

– Магистральной улицы общегородского значения, от Южного подъезда до Левобережной;

– Левобережной, от Магистральной улицы общегородского значения от Южного подъезда до Чемордачки;

– Чемордачки, от Левобережной до участка Левобережной в Аксайском районе.