В детской поликлинике Ростова специалисты МФЦ провели открытый приём





Сотрудники МФЦ Ленинского района провели акцию «Получи 1 пароль к 1000 возможностей за 5 минут!» в детской городской поликлинике № 8, расположенной на переулке Гвардейском.



Специалисты многофункционального центра рассказали пациентам и персоналу больницы об услугах, которые можно получить в электронном виде на сайте Госуслуги.ru. Здесь же всем желающим сотрудники центра помогли заполнить заявление для регистрации на сайте. После того, как специалисты обработают документ, на телефон придёт сообщение с кодом, который нужно будет ввести на сайте для завершения регистрации. Таким образом, потратив всего 5 минут, можно получить доступ к сотням разнообразных электронных услуг.

- Несомненным преимуществом является то, что сайтом можно воспользоваться круглосуточно с любого мобильного устройства - телефона, планшета, - отметила заместитель начальника МКУ «МФЦ города Ростова-на-Дону» Марина Бережная. – При этом заявителя уведомляют о ходе предоставления услуги, информация поступает на почту или на мобильный телефон.



На сегодняшний день в электронном виде предоставляется около 300 услуг, в том числе услуги МВД - выдача водительских удостоверений, выдача справок о наличии и отсутствии судимости, выдачи антинаркотической справки, а также заграничный паспорт нового поколения для совершеннолетних и несовершеннолетних граждан.

- Я пользуюсь услугами сайта уже пять лет, - рассказала одна из посетительниц клиники Анна. – Это очень удобно, потому что не нужно стоять в очередях, все формы заполняются в электронном виде, а забрать готовый документ можно в назначенный день в определённое время.







К слову, на приём к врачу в поликлинику, где проходила акция, также можно записаться на сайте Госулуги.ru.

- В любое медучреждение Ленинского района сегодня есть возможность записаться в электроном виде,- подчеркнула начальник МФЦ Ленинского района Елена Подгорная. - Даже сегодня на примере этой поликлиники мы видим, что никаких очередей под кабинетами врачей нет, это во многом благодаря тому, что пациенты приходят в назначенное время.



Напомним, на сайте Госуслуги.ru можно оформить льготы и пособия, записать ребёнка в детский сад, получить и заменить водительские права, зарегистрировать автомобиль, проверить налоговую задолженность и пенсионные накопления, получить другие услуги не выходя из дома.