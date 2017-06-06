В День России, 12 июня, схемы движения городского транспорта изменятся





В праздничный выходной, 12 июня, в Ростове изменятся схемы движения городского общественного транспорта, сообщает ресурс «Ростовский Городской Транспорт».



Так, маршруты №№ 3, 3А, 7, 67, 70, 80, 98 будут работать по схеме:

- с 8 до 14 часов: улица Большая Садовая – проспект Ворошиловский – улица Красноармейская – проспект Театральный – проспект Шолохова и далее - по привычному маршруту в обоих направлениях;

- с 14 до 23 часов схема будет следующей: улица Большая Садовая – проспект Кировский – улица Красноармейская – проспект Театральный – проспект Шолохова и далее - по своему маршруту.



Маршрутные такси №№ 55, 80, 98 с 8 до 23 часов будут направляться по схеме: площадь Привокзальная – улица Красноармейская - проспект Шолохова – улица 14-я Линия – улица Советская и далее - по привычным маршрутам в обоих направлениях.



Изменения коснутся и работы троллейбусов. Так, троллейбус № 1 с 8 до 23 часов будет двигаться по схеме маршрута № 5: площадь Привокзальная – улица Красноармейская – проспект Театральный - проспект Шолохова – Сельмаш. Троллейбусы №№ 2, 22 с 8 до 23 часов будут ходить по укороченной схеме - до площади Свободы от конечных улиц 35-я Линия и Александровка соответственно.



После праздничных мероприятий будут выделены дополнительные единицы транспорта в разные районы города.







Фото: Ростовский Городской Транспорт