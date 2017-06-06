Авторизация

Регистрация
  • USD 56.59
  • EUR 63.72
Новости

Общество

0

В День России, 12 июня, схемы движения городского транспорта изменятся

В День России, 12 июня, схемы движения городского транспорта изменятся

В праздничный выходной, 12 июня, в Ростове изменятся схемы движения городского общественного транспорта, сообщает ресурс «Ростовский Городской Транспорт».

Так, маршруты №№ 3, 3А, 7, 67, 70, 80, 98 будут работать по схеме:
- с 8 до 14 часов: улица Большая Садовая – проспект Ворошиловский – улица Красноармейская – проспект Театральный – проспект Шолохова и далее - по привычному маршруту в обоих направлениях;
- с 14 до 23 часов схема будет следующей: улица Большая Садовая – проспект Кировский – улица Красноармейская – проспект Театральный – проспект Шолохова и далее - по своему маршруту.

Маршрутные такси №№ 55, 80, 98 с 8 до 23 часов будут направляться по схеме: площадь Привокзальная – улица Красноармейская - проспект Шолохова – улица 14-я Линия – улица Советская и далее - по привычным маршрутам в обоих направлениях.

Изменения коснутся и работы троллейбусов. Так, троллейбус № 1 с 8 до 23 часов будет двигаться по схеме маршрута № 5: площадь Привокзальная – улица Красноармейская – проспект Театральный - проспект Шолохова – Сельмаш. Троллейбусы №№ 2, 22 с 8 до 23 часов будут ходить по укороченной схеме - до площади Свободы от конечных улиц 35-я Линия и Александровка соответственно.

После праздничных мероприятий будут выделены дополнительные единицы транспорта в разные районы города.

В День России, 12 июня, схемы движения городского транспорта изменятся

Фото: Ростовский Городской Транспорт

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Присоединяйся! Будь с Rostov.ru всегда! Читай новости, где удобно!