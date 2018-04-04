В день первого матча на «Ростов Арене» будет закрыта парковка



Доступ к парковке будет закрыт во время тестового матча на «Ростов Арене» 15 апреля. Об этом рассказали на заседании регионального оргкомитета ЧМ-2018.



Прибывшие на собственном автомобиле болельщики будут вынуждены парковаться за 20 километров от стадиона. Возле здания старого аэропорта по адресу: проспект Шолохова, 270/1 организуют перехватывающую парковку.



До нового стадиона можно будет добраться двумя автобусами-шаттлами. Маршрут S7б проследует от перехватывающей парковки с промежуточной остановкой на стадионе «Олимп-2» к восточному проезду стадиона «Ростов Арена».



Автобус S4 будет двигаться от Привокзальной площади к западному проезду «Ростов Арены». Общественный транспорт начнёт ходить за 4-5 часов до начала игры.



Напомним, первый футбольный поединок на новом стадионе пройдет 15 апреля. На поле сойдутся ФК «Ростов» и «СКА Хабаровск». В день матча с 14:00 до 00:00 будет перекрыта дорога на следующих участках: от улицы Левобережной от съезда с транспортной развязки с Ворошиловского моста до Восточного кольца с пересечением южного подъезда к стадиону. Ограничено движение будет и на южном подъезде к стадиону.