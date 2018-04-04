Авторизация

Регистрация


  • USD 57.83
  • EUR 70.71
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В день первого матча на «Ростов Арене» будет закрыта парковка

В день первого матча на «Ростов Арене» будет закрыта парковка
Доступ к парковке будет закрыт во время тестового матча на «Ростов Арене» 15 апреля. Об этом рассказали на заседании регионального оргкомитета ЧМ-2018.

Прибывшие на собственном автомобиле болельщики будут вынуждены парковаться за 20 километров от стадиона. Возле здания старого аэропорта по адресу: проспект Шолохова, 270/1 организуют перехватывающую парковку.

До нового стадиона можно будет добраться двумя автобусами-шаттлами. Маршрут S7б проследует от перехватывающей парковки с промежуточной остановкой на стадионе «Олимп-2» к восточному проезду стадиона «Ростов Арена».

Автобус S4 будет двигаться от Привокзальной площади к западному проезду «Ростов Арены». Общественный транспорт начнёт ходить за 4-5 часов до начала игры.

Напомним, первый футбольный поединок на новом стадионе пройдет 15 апреля. На поле сойдутся ФК «Ростов» и «СКА Хабаровск». В день матча с 14:00 до 00:00 будет перекрыта дорога на следующих участках: от улицы Левобережной от съезда с транспортной развязки с Ворошиловского моста до Восточного кольца с пересечением южного подъезда к стадиону. Ограничено движение будет и на южном подъезде к стадиону.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.