Авторизация

Регистрация


  • USD 62.97
  • EUR 73.34
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В день матча «Ростов» - «Ахмат» в донской столице ограничат движение транспорта

В день матча «Ростов» - «Ахмат» в донской столице ограничат движение транспорта
В Ростове в день матча Премьер-Лиги 28 июля ограничат движение транспорта. На «Ростов Арене» встретятся ФК «Ростов» и «Ахмат».

Ограничение вводится с 23 часов до часа ночи по улице Левобережной от пересечения с Магистральной от Южного подъезда проспекта Ворошиловского до съезда с моста и по улице Магистральная от Южного подъезда до Левобережной. В это же время будет запрещено движение по пешеходно-транспортному проезду с западной стороны стадиона.

Эти же ограничения будут действовать и в другие дни матчей Премьер-Лиги – 11 и 19 августа.

Кроме того, сообщается, что с 18 августа с 8 утра до 20 часов будет запрещена стоянка автомобилей по западной стороне проспекта Буденновского на участке от улицы Нансена до Фрунзе.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.