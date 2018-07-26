В день матча «Ростов» - «Ахмат» в донской столице ограничат движение транспорта



В Ростове в день матча Премьер-Лиги 28 июля ограничат движение транспорта. На «Ростов Арене» встретятся ФК «Ростов» и «Ахмат».



Ограничение вводится с 23 часов до часа ночи по улице Левобережной от пересечения с Магистральной от Южного подъезда проспекта Ворошиловского до съезда с моста и по улице Магистральная от Южного подъезда до Левобережной. В это же время будет запрещено движение по пешеходно-транспортному проезду с западной стороны стадиона.



Эти же ограничения будут действовать и в другие дни матчей Премьер-Лиги – 11 и 19 августа.



Кроме того, сообщается, что с 18 августа с 8 утра до 20 часов будет запрещена стоянка автомобилей по западной стороне проспекта Буденновского на участке от улицы Нансена до Фрунзе.