В день матча ФК «Ростов» с «Ахматом» изменится схема движения автобусов



В день матча между ФК Ростов и Ахмат автобусные маршруты продлят до часу ночи.



28 июля состоится матч между донской командой и футбольным клубом из Грозного. В связи с этим Департамент транспорта Ростова сообщил об измененном на время матча графике автобусов. До часу ночи будут курсировать маршруты № 1, 3, 3а, 5, 7, 16, 22, 26, 34, 35, 35а, 42, 45, 46, 47, 49, 51, 58, 60, 65, 67, 70, 71, 78, 80, 83, 90, 98 и 99.



К тому же, четыре автобуса маршрута №39 будут также работать до часу ночи, но по укороченному маршруту – до остановки “Городской пляж”.



Напомним, игра состоится в 21.30 на стадионе “Ростов-Арена”.