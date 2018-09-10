В день города в Ростове изменится схема движения нескольких маршрутов



В день города в Ростове изменится схема движения 13 маршрутов. 15 сентября на Театральной площади состоится празднование 269-й годовщины донской столицы. Из-за мероприятия произойдут изменения маршрутов следования общественного транспорта.



Автобусы № 3, 3А, 7, 67, 70, 80, 98 будут курсировать по схеме улица Большая Садовая – проспект Кировский – улица Красноармейская – проспект Театральный – проспект Шолохова, а затем по прежним маршрутам в обоих направлениях.



Микроавтобусы № 55-МТ, 80-МТ, №98-МТ проследуют по схеме: площадь Привокзальная – улица Красноармейская - проспект Театральный – улица Максима Горького – улица Ченцова – улица Каяни – улица Мурлычева – улица Верхненольная – улица Советская и далее по маршрутам следования, а в обратном направлении: улица 1-ая Линия (улица 1-ая Майская) – улица 2-я Линия – улица Налбандяна – улица Каяни – улица М. Горького – проспект Театральный, затем по стандартному маршруту движения.



Троллейбусы № 2 и №22 будут работать по сокращенной схеме до площади Свободы от улицы 35-я Линия и Александровки соответственно. Троллейбус №1 проследует по схеме маршрута №5.



Кроме того, с 10 до 20 часов будут курсировать четыре дополнительных автобуса по маршруту № 39. Схема движения общественного транспорта сократится - до остановочного комплекса «Городской пляж».