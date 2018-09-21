В четырех из пяти образцов колбасы и сосисок в Ростове выявили несоответствие заявленному составу





Сотрудники Референтного центра Россельхознадзора по Ростовской области выявили несоответствие мясных продуктов заявленному составу.



Так, в течение недели специалисты проверили пять товаров. Несоответствие состава на этикетке и фактического выявлено в четырех случаях. Во время исследования в вареной колбасе «Любительская», полукопченой колбасе «Сервелат» и сардельках свиных обнаружили мясо птицы, а в молочных сосисках - сою.



Фактически это грубое нарушение, а попросту - обман покупателя. Производители скрывают от потребителей достоверную информацию.



Сведения о выявленных отклонениях от нормативов передали в региональное Управление Россельхознадзора для принятия мер.