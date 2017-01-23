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В центре Ростова возле кафе «Адажио» полицейские исследовали территорию из-за сообщения о бомбе

В центре Ростова возле кафе «Адажио» полицейские исследовали территорию из-за сообщения о бомбе

В центре Ростова территорию возле кафе «Адажио» оцепили и проверили полицейские.

Прохожие сообщили в полицию о бесхозном пакете, обнаруженном в районе дома № 148 по улице Большой Садовой. Взрывотехники и кинологи с собаками проверили подозрительный предмет, никаких взрывоопасных веществ обнаружено не было.

Как оказалось, в пакете находился мусор. На место выезжали спасатели, бригада медиков и полицейские.

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