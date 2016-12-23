В центре Ростова вооруженный налетчик ограбил салон связи



В Ростове вооруженный налетчик ограбил салон сотовой связи, расположенный на проспекте Буденновском.



Вечером 15 января грабитель вошел в помещение торговой точки. Угрожая сотрудникам магазина предметом, похожим на пистолет, он потребовал отдать ему деньги из кассы. Забрав наличные, злоумышленник скрылся с места преступления.

- В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на задержание подозреваемого, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.



Все обстоятельства преступления, а также сумма украденных денег устанавливаются.





