В центре Ростова во время майских праздников ограничат движение транспорта





В Ростове в центре города ограничат движение транспорта во время праздничных мероприятий.



Из-за первомайских спортивно-массовых мероприятий будет закрыто движение транспорта на Театральной площади, на участке от улицы Верхненольной до проспекта Театрального, с 21:30 30 апреля до 1:00 1 мая.



1 мая с 9:00 до 13:00 нельзя будет проехать по Большой Садовой на участке от проспекта Буденновского до проспекта Театрального. В этот же день с 8:30 до 17:00 будет перекрыт проспект Театральный на участке от улицы Максима Горького до улицы Социалистической.