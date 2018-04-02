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В центре Ростова во время майских праздников ограничат движение транспорта

В центре Ростова во время майских праздников ограничат движение транспорта

В Ростове в центре города ограничат движение транспорта во время праздничных мероприятий.

Из-за первомайских спортивно-массовых мероприятий будет закрыто движение транспорта на Театральной площади, на участке от улицы Верхненольной до проспекта Театрального, с 21:30 30 апреля до 1:00 1 мая.

1 мая с 9:00 до 13:00 нельзя будет проехать по Большой Садовой на участке от проспекта Буденновского до проспекта Театрального. В этот же день с 8:30 до 17:00 будет перекрыт проспект Театральный на участке от улицы Максима Горького до улицы Социалистической.

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