В центре Ростова вернут прежнюю схему движения транспорта



В Ростове в связи с завершением ремонта путепровода на улице Нансена вернутся к старой схеме движения в центре города. Об этом 14 декабря сообщили в департаменте автомобильных дорог.



С 17 декабря возобновят постоянную схему по проспекту М. Нагибина от улицы Ленина до площади Гагарина. С этого дня по выделенной полосе может двигаться только общественный транспорт. Напомним, что на время работ на Нансена полосу открывали для личного транспорта, чтобы разгрузить движение.



Кроме того, снова возобновляется одностороннее движение по улице Текучева на участке от проспекта Чехова до проспекта Соколова и возвращается левый поворот с Чехова на Текучева.



На участке от проспекта Буденновского до улицы Стадионной по улице Фрунзе снова организовано двустороннее движение.