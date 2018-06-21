В центре Ростова тысячи мексиканцев устроили карнавальное шествие



Около 10 тысяч болельщиков пришли на карнавал Мексики в Ростове. Шествие организовали в качестве позитивного настроя на победу сборной.



Мужчины и женщины, одетые в национальные костюмы, пончо и сомбреро прошли по пешеходной зоне к Ростов Арене. Болельщики с радостью фотографировались со всеми желающими, скандировали речевки, пели песни и танцевали.



Организованно на стадион пришли и болельщики сборной Южной Кореи. Они также делали селфи, снимали происходящее на камеру и активно общались с местными жителями.



В целом атмосфера на карнавале стояла сказочная. Костюмированное шествие еще надолго запомнится как болельщикам, так и ростовчанам.