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В центре Ростова, рядом с экономическим университетом, обнаружили боеприпас времён войны

В центре Ростова, рядом с экономическим университетом, обнаружили боеприпас времён войны

Рядом со зданием Ростовского государственного экономического университета, на пересечении улицы Большой Садовой и проспекта Ворошиловского, нашли боеприпас времён Великой Отечественной войны.
- Сообщение об обнаружении взрывоопасного предмета поступило в 10:35, - сообщила начальник отдела подготовки и обучения населения, пропаганды мероприятий ГО, РСЧС Ростова Таисия Чехович. – На месте оцеплена территория, ожидается прибытие сапёров.

В центре Ростова, рядом с экономическим университетом, обнаружили боеприпас времён войны

В настоящее время рядом с вузом находятся специалисты МЧС, полиция и дежурит «скорая». Занятия в вузе идут в штатном режиме. Эвакуация студентов и сотрудников не проводилась.

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