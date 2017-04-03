В центре Ростова просел тротуар





В центре Ростова в районе пересечения проспекта Ворошиловского и улицы Красноармейской просел тротуар.

Вмятина длиной около двух метров образовалась перед пешеходным переходом. Дорожный дефект ростовчане сфотографировали и выложили в соцсеть. Снимок стал поводом для шуток. Так, пользователи предположили, что в этом месте скорее появится «естественное метро».



Между тем такие провалы чаще всего образуются из-за неправильно сделанного основания, то есть недостаточно хорошо был утрамбован слой из песка и щебня под плиткой. Также по причине увлажнения мог просесть грунт, следствием чего стала провалившаяся плитка.