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В центре Ростова появятся новые разметки «вафельницы» и видеонаблюдение

В центре Ростова появятся новые разметки «вафельницы» и видеонаблюдение
В центре Ростова-на-Дону появятся новые разметки «вафельницы». Фиксировать нарушения будут также установленные видеокамеры. Об этом сообщили в МБУ «Центр интеллектуальной транспортной системы».

«Вафельницы» указывают водителям участок перекрестка, на который нельзя выезжать. Такие разметки и новые видеокамеры появятся на пересечении Ворошиловского проспекта и улицы Горького, Театрального проспекта и улицы Горького, улицы Красноармейской и Буденновского проспекта.

В «Центре интеллектуальной транспортной системы» отметили, что эти меры помогут контролировать работу перекрестков. Таким образом в организации рассчитывают заставить автолюбителей соблюдать ПДД.

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