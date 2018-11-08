В центре Ростова появятся новые разметки «вафельницы» и видеонаблюдение



В центре Ростова-на-Дону появятся новые разметки «вафельницы». Фиксировать нарушения будут также установленные видеокамеры. Об этом сообщили в МБУ «Центр интеллектуальной транспортной системы».



«Вафельницы» указывают водителям участок перекрестка, на который нельзя выезжать. Такие разметки и новые видеокамеры появятся на пересечении Ворошиловского проспекта и улицы Горького, Театрального проспекта и улицы Горького, улицы Красноармейской и Буденновского проспекта.



В «Центре интеллектуальной транспортной системы» отметили, что эти меры помогут контролировать работу перекрестков. Таким образом в организации рассчитывают заставить автолюбителей соблюдать ПДД.