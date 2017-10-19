Авторизация

Регистрация


  • USD 57.51
  • EUR 67.89
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0

В центре Ростова появились контейнеры с пакетами для уборки за собаками

В центре Ростова появились контейнеры с пакетами для уборки за собаками
В центре Ростова появились контейнеры с пакетами для уборки за собаками. Таким полезным нововведением поделилась с горожанами девушка по имени Ольга.

«Может, и не самая шикарная новость, но меня очень порадовали установленные на Пушкинской контейнеры с чудо-пакетами», - поделилась своей радостью Ольга Марченко.

Ольга также отметила, что не может не радовать тот факт, что люди стали убирать за своими питомцами. Так и город будет чище, и по улице будет гулять приятнее.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.