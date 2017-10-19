В центре Ростова появились контейнеры с пакетами для уборки за собаками



В центре Ростова появились контейнеры с пакетами для уборки за собаками. Таким полезным нововведением поделилась с горожанами девушка по имени Ольга.



«Может, и не самая шикарная новость, но меня очень порадовали установленные на Пушкинской контейнеры с чудо-пакетами», - поделилась своей радостью Ольга Марченко.



Ольга также отметила, что не может не радовать тот факт, что люди стали убирать за своими питомцами. Так и город будет чище, и по улице будет гулять приятнее.