Авторизация

Регистрация


  • USD 62.73
  • EUR 75.76
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В центре Ростова под иномаркой во время движения провалился асфальт

В центре Ростова под иномаркой во время движения провалился асфальт
Очередная огромная яма в асфальте образовалась в центре Ростова прямо на проезжей части. Дорожное покрытие просело под «Фольксвагеном», когда водитель поворачивал с проспекта Ворошиловского на улицу Пушкинскую.

ЧП произошло 26 апреля около 17 часов. По словам водителя иномарки, во время движения он почувствовал, что автомобиль угодил в небольшую яму, после чего машина стала опускаться. Мужчина даже не успел понять, что произошло. Оказалось, что под кроссовером просел асфальт.



Добавим, что два года назад на этом же месте уже проваливался асфальт. Тогда канализационные воды размыли грунт, и за считанные часы образовалась огромная яма. Рабочие спешно поменяли трубы, засыпали яму и уложили асфальт. Но порыв сновал дал о себе знать.

Напомним, что совсем недавно подобный случай произошёл на улице Ереванской. По той же причине асфальт просел под иномаркой, и новенький «Форд Экоспорт» полностью оказался в яме. К слову, независимая экспертиза оценила ремонт автомобиля примерно в 500 тысяч рублей.

В центре Ростова под иномаркой во время движения провалился асфальт

Подобные, но менее масштабные инциденты последнее время в донской столице случаются всё чаще и чаще. Спешно укладывая асфальт, меняя рельсы, ремонтируя фасады и развешивая баннеры, местные власти забыли о самом главном – «внутренностях» города. Средства, выделяемые на замену коммуникаций, растворились в воздухе. Новое дорожное покрытие продолжают укладывать на старые трубы. Результат такой работы налицо: провалы следуют один за другим. Кроме автомобилей, в эти дыры проваливаются миллиарды бюджетных средств, лишь небольшая часть которых идёт по непосредственному назначению.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.