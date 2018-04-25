В центре Ростова под иномаркой во время движения провалился асфальт



Очередная огромная яма в асфальте образовалась в центре Ростова прямо на проезжей части. Дорожное покрытие просело под «Фольксвагеном», когда водитель поворачивал с проспекта Ворошиловского на улицу Пушкинскую.



ЧП произошло 26 апреля около 17 часов. По словам водителя иномарки, во время движения он почувствовал, что автомобиль угодил в небольшую яму, после чего машина стала опускаться. Мужчина даже не успел понять, что произошло. Оказалось, что под кроссовером просел асфальт.







Добавим, что два года назад на этом же месте уже проваливался асфальт. Тогда канализационные воды размыли грунт, и за считанные часы образовалась огромная яма. Рабочие спешно поменяли трубы, засыпали яму и уложили асфальт. Но порыв сновал дал о себе знать.



Напомним, что совсем недавно подобный случай произошёл на улице Ереванской. По той же причине асфальт просел под иномаркой, и новенький «Форд Экоспорт» полностью оказался в яме. К слову, независимая экспертиза оценила ремонт автомобиля примерно в 500 тысяч рублей.







Подобные, но менее масштабные инциденты последнее время в донской столице случаются всё чаще и чаще. Спешно укладывая асфальт, меняя рельсы, ремонтируя фасады и развешивая баннеры, местные власти забыли о самом главном – «внутренностях» города. Средства, выделяемые на замену коммуникаций, растворились в воздухе. Новое дорожное покрытие продолжают укладывать на старые трубы. Результат такой работы налицо: провалы следуют один за другим. Кроме автомобилей, в эти дыры проваливаются миллиарды бюджетных средств, лишь небольшая часть которых идёт по непосредственному назначению.