В центре Ростова ограничат проезд на двух улицах





В центре Ростова-на-Дону ограничат движение на двух улицах. Об этом 5 апреля сообщил городской департамент транспорта и автодорог.



С 26 апреля по 25 декабря автомобили не смогут проехать в створе дома №39 на улице Шаумяна. Причина закрытия проезда – строительство гостиницы.



С 11 мая по 21 мая в ночное время проезд закроют по проспекту Соколова. С 22:00 до 7:00 транспортные средства не смогут проехать на участке от Текучева до Катаева. Причина ограничения движения – ремонт коллектора.



Как ранее писал Rostov.ru, несколько улиц в центре Ростова перекроют из-за легкоатлетического кросса 9 апреля.